Başakşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4. kilometresinde Ankara istikametinde seyreden A.K. idaresindeki 34 ZA 4910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Yoldaki diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü A.K. ile yanındaki kişi, sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücü A.K. arkadaşlarının yardımıyla, diğer yaralı ise ambulansla çevredeki hastanelere ulaştırıldı. Kaza nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

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