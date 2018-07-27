Bir günde 5 iş yeri soyan hırsız tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde faaliyet gösteren 5 farklı iş yerine bir gün içerisinde girerek hırsızlık iş yeri kasalarından para çalan şahsın yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştiren M.Ç., isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyette tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. M.Ç., isimli şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU