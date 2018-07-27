Boşanmak isteyen eşi ile annesini öldürdü

İSTANBUL
'DA bir kişi, boşanmak isteyen eşi ile kayınvalidesini silahla öldürdü. Olay, Avcılar Ambarlı Mahallesi Bostan Sokak'ta dün meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Reşit Çelik (39), boşanmak isteyen eşi öğretmen Ayşegül Çelik (38) ile annesi Fehime Küçük'ü (58) takip ederek pusu kurdu. Gözü dönmüş koca, boşanmak isteyen karısı ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı. Anne ile kızı kanlar içinde yere yığılırken cani koca kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızını hastaneye kaldırdı. Tüm müdahaleye rağmen anne Fehime Küçük ile genç öğretmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.