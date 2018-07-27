Çocuk kıyafeti kamufleli silah satışı!

DÜNYACA ÜNLÜ SİLAH MARKALARININ SAHTELERİNİ YAPMIŞLAR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 şüphelinin örgüt kurarak silah imal edip İstanbul ili genelinde piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar neticesinde; şüphelilerin kimlik bilgileri ve imalatta kullandıkları adresler tespit edildi ve operasyon için düğmeye basıldı. Kağıthane, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Fatih, Küçükçekmece, Güngören, Bahçelievler ve Esenler ilçelerinde 3 iş yeri ve 9 konut olmak üzere toplam 12 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, şüphelilerin tamamını kıskıvrak yakaladı. Adreslerde ve şüphelilerin kullandığı araçlarda yapılan aramalarda yüzlerce tabanca namlusu, 19 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 1 pompalı tüfek, yüzlerce fişek, 4 kilo toz esrar ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve makine ele geçirildi.

Çocuk giyim mağazasında silah satan şebekeye jandarma baskını kamerada!

ÖZEL YAZILIMLAR

Bilgisayar destekli özel bir yazılım ve parça üreten CNC makineleri kullanarak tabanca namlularını üreten şüphelilerin, söz konusu yazılım sayesinde dünyaca ünlü tabanca markalarının sahtesini yaptıkları belirlendi.

SATIŞ ÇOCUK EŞYALARI SATAN DÜKKANDA!

İmal edilen tabancaların, imalathaneden içerisinde özel dizayn edilmiş bölmeler bulunan araçlarla sevkinin yapıldığı, silahları kamufle etmek için 0-12 yaş arası çocuk giyim eşyaları satan mağazalarda satılarak dikkat çekmemeye çalışıldığı tespit edildi.

EŞİ İLE BİRLİKTE

Yakalanan silah ustasının eşi ile birlikte imal ettiği silahları piyasaya sürmeden önce imalathane içerisinde mekanik teste tabi tuttukları, etrafa ses gitmemesi için halıyı rulo yapıp içerisine atış yaptıkları ortaya çıktı. Yakalanan 10 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi