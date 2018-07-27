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‘Damat adayı’nın ablası öldürüldü

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018
‘Damat adayı’nın ablası öldürüldü
EVLENDİRME programlarının ünlü damat adayı 'in ablası (38) İstanbul Bahçelievler'de sabah vakti silahla öldürüldü. Geçen cumartesi akşamı yaşanan olayda, eşinden ayrılan Kader Key, çocuklarına bakabilmek için girdiği işinden çıkmış evine gidiyordu. Takip edildiğinden habersiz olan kadın, daha önce aralarında ilişki olduğu iddia edilen Uğur G. tarafından durduruldu. Kıskançlık yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma sırasında Uğur G. kadını silahla öldürdü. Ablasını kaybeden Birkan Key, "Artık kadın cinayetleri dursun. İki çocuk annesi acımasızca öldürülüyor" derken, zanlı Uğur G. tutuklandı.
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‘Damat adayı’nın ablası öldürüldü
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