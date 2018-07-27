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Devrilen kamyonetin sürücüsü, halatla kurtarıldı

'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkıp tarlaya devrilen kamyonetin yaralanan sürücüsü Göksel Emiral, halat yardımı ile kurtarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 17:44
Devrilen kamyonetin sürücüsü, halatla kurtarıldı

Kaza, -Malkara karayolunun Hereke Mahallesi kavşağı mevkisinde bugün meydana geldi. Göksel Emiral yönetimindeki 17 K 6606 plakalı, demir profil yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 6 metrelik şarampolden ayçiçeği tarlasına devrildi. Sürücü Emiral yaralanırken, kazaya görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü Göksel Emiral, ekiplerin yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. Sedyeye alınan Emiral, şarampolden yukarıya çıkarılamayınca kamyonet üzerindeki halat sökülerek sedyeye bağlandı. Halat yardımıyla yukarıya çekilen sedye üzerindeki Göksel Emiral, ambulansa kadar getirildi. Ambulansa konulan Emiral, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

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Devrilen kamyonetin sürücüsü, halatla kurtarıldı
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