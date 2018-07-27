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Doğa ile insan si fotoğraflandı

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Doğa ile insan enerjisi fotoğraflandı
DOĞA ile insan arasındaki alışverişi fotoğraf sanatıyla buluştu. Sepaş Enerji'nin insanın ilişkisini hatırlatmak için düzenlediği "Doğanın enerjisi Fotoğraf yarışması'nın kazananları görkemli bir gala gecesiyle açıklandı. Jüri başkanlığını fotoğraf sanatçısı 'ın yaptığı yarışmada ödül alan eserler, geceye katılanların büyük beğenisini topladı. Binlerce fotoğraf arasında yapılan değerlendirme sonucunda birinci olan Fahri Yılmaz 3 bin, ikinci olan Murat İbranoğlu 2 bin, üçüncü olan Nebiye Azak bin lira para ödülünün sahibi oldu. Yarışmada dereceye girenler eylül ayında Coşkun Aral ile Kapadokya'ya giderek 3 gün boyunca usta isimlerden fotoğraf çekmenin inceliklerini öğrenecek.
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Doğa ile insan enerjisi fotoğraflandı
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