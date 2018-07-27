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Genç kız kendisini darp eden genci sırtından bıçakladı

'da genç bir kız kendisini darp eden şahsı sırtından bıçaklayarak yaraladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 14:51
Genç kız kendisini darp eden genci sırtından bıçakladı

Olay, 'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde akşam saat 23.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.(22) adlı genç kız kendisini darp ettiğini iddia ettiği G.K.(27) adlı genci sırtından bıçakladı. Hastanekaldırılanlan G.K., tedavi altına alınırken, bıçakla yaralama olayını yapan Y.A. ile yanında bulunan arkadaşı E.K. (22) adlı kız Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındılar. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan kızlar bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.

ARKADAŞI SERBEST KALDI, KENDİSİ TUTUKLANDI

Savcıya ifade veren E.K. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.A. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Genç kız kendisini darp eden genci sırtından bıçakladı
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