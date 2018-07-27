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Girdiği havuzda felç geçiren kişi hayatını kaybetti

Halil Kavgacı, eşi ile birlikte Sefaköy’de bulunan üstü açık termal havuza girdi. Daha önce kısmi felç geçirdiği öğrenilen Kavgacı, havuza girer girmez fenalaşınca eşi tarafından havuzdan çıkarıldı. 112 Acil Sağlık Ekipleri Kavgacı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 09:33
Girdiği havuzda felç geçiren kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 67 yaşındaki Halil Kavgacı, termal havuza girdiği esnada fenalaşarak hayatını kaybetti.

'da oturan ve ziyaret amacıyla Hisarcık ilçesi Kurtdere köyüne gelen Halil Kavgacı, eşi ile birlikte Sefaköy'de bulunan üstü açık termal havuza girdi. Daha önce kısmi felç geçirdiği öğrenilen Kavgacı, havuza girer girmez fenalaşınca eşi tarafından havuzdan çıkarıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA BELİRLENECEK

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri Halil Kavgacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kavgacı'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Girdiği havuzda felç geçiren kişi hayatını kaybetti
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