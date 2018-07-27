Hırsızlıktan 3 kişi tutuklandı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Varto, Bulanık ve Hasköy ilçe emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarının önlenmesi ve meydana gelmiş olan olayların şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Hasköy ilçesinde bir ikamette gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, 3 şahıs ile yaşı küçük bir kişinin yakalandığı ve şahısların ikametinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalarının sahibine teslim edildiği kaydedilen açıklamada, "Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslardan birinin üzerinden bir adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirilmiştir.

"SUÇ EŞYASI SATIN ALMAK" SUÇUNDAN DA İŞLEM BAŞLATILDI!

Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış, diğer şahıslar ise işlemlerin ardından serbest bırakılmıştır. Bulanık ilçesinde 3 ayrı iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalanmış ve şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır. Merkez Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki minibüse hırsızlık amacıyla giren 3 kişi, Varto ilçesinde park halindeki otoya hırsızlık amacıyla giren yaşı küçük bir kişi, il merkezinde bir AVM'de bir vatandaşa ait cep telefonunu çalan bir kadın ve iki çocuk yakalanmış ve şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir. Ayrıca, il merkezinde bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren bir kişi ile yaşı küçük iki kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmişlerdir. Çalıntı eşyaları satın alan bir şahıs hakkında ise 'suç eşyası satın almak' suçundan işlem başlatılmıştır" denildi.