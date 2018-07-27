Kadıköy'deki sır ölümde şok gelişme! Kız arkadaşı konuştu...

Kadıköy ilçesi Acıbadem semtindeki Hukukçular Sitesi L Blok'ta dün sabah saat 07.00'de site görevlisi, apartmanın bahçesinde kanlar içinde hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü. Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri daha sonra, Atilla Kerem Tongal (24) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tutanak altına aldı. Olay mahallinde bulunan polis ekipleri, Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü mezunu Tongal'ın, apartmanın 7'nci katından düştüğünü tespit etti.