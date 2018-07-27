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'deki sır ölümde şok gelişme! Kız arkadaşı konuştu...

İstanbul Acıbadem'de kız arkadaşı avukat A.Ö.'nün yaşadığı apartmanın bahçesinde ölü bulunan 24 yaşındaki Atilla Kerem Tongal'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Yaşamını yitiren Tongal ile 3 yıl önce ABD'de tanıştıklarını ifadesinde anlatan avukat A.Ö., "Geçtiğimiz günlerde tatile gittiğim İzmir'de biriyle tanıştığımı söyledim. Tartışmaya başladı. Bir anda kıskançlık yaparak beni darp etti, sonrasında kendini aşağı attı" iddiasında bulundu.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 15:15
Kadıköy'deki sır ölümde şok gelişme! Kız arkadaşı konuştu...

ilçesi Acıbadem semtindeki Hukukçular Sitesi L Blok'ta dün sabah saat 07.00'de site görevlisi, apartmanın bahçesinde kanlar içinde hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü. Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri daha sonra, Atilla Kerem Tongal (24) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tutanak altına aldı. Olay mahallinde bulunan polis ekipleri, Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü mezunu Tongal'ın, apartmanın 7'nci katından düştüğünü tespit etti.

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Kadıköy'deki sır ölümde şok gelişme! Kız arkadaşı konuştu...
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