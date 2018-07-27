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sonuçları açıklandı - 2018/6 ...

tarafından yayımlanan 2018/6 tercih kılavuzunun ardından bünyesinde yapılacak olan 2018 için son başvurular 16 Temmuz tarihinde alınmıştı. Sözleşmeli personel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çalışmak isteyen adayları doğrudan ilgilendiren, personel alımı sonuçları açıklandı. İşte  personel alımı sonuçları hakkında merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 27.7.2018 12:40
Karayolları Genel Müdürlüğü KGM personel alımı sonuçları açıklandı - KPSS 2018/6 tercih sonuçları...

bünyesinde istihdam edilmek amacıyla sözleşmeli personel adaylarını ilgilendiren -2018/6 kılavuzu tarafından yayımlanmıştı. 10 Temmuz'da başlayan tercihler, 16 Temmuz'da son bulmuş ve adaylar Karayolları Genel Müdürlüğü sonuçlarını beklemeye koyulmuştu. ÖSYM, dün yaptığı açıklama ile başvurularını aldığı personel alımı sonuçlarını açıkladığını duyurdu. Peki, atamalar nasıl yapılacak?

Başvuruda bulunan adaylar nı ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sorgulayabilir.

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ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, yerleştirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hizmet sözleşmesi hazırlanmak suretiyle doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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Karayolları Genel Müdürlüğü KGM personel alımı sonuçları açıklandı - KPSS 2018/6 tercih sonuçları...
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