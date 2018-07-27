Karayolları Genel Müdürlüğü KGM personel alımı sonuçları açıklandı - KPSS 2018/6 tercih sonuçları...

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek amacıyla sözleşmeli personel adaylarını ilgilendiren KPSS-2018/6 kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanmıştı. 10 Temmuz'da başlayan tercihler, 16 Temmuz'da son bulmuş ve adaylar Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçlarını beklemeye koyulmuştu. ÖSYM, dün yaptığı açıklama ile başvurularını aldığı KGM personel alımı sonuçlarını açıkladığını duyurdu. Peki, atamalar nasıl yapılacak?

Başvuruda bulunan adaylar tercih sonuçlarını ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sorgulayabilir.

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ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, yerleştirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hizmet sözleşmesi hazırlanmak suretiyle doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.