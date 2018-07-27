Maganda kurşunu gözünü kör etti!

Olay, dün gece Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Melikşah Barsbay (18) isimli genç, köyde bir akrabasının kına gecesine katılmak üzere Rize'ye geldi. Henüz kimliği belirsiz bir kişinin tabancasından çıkan maganda kurşunu Barsbay'ın kafasına isabet etti.

AMELİYATA ALINDI FAKAT...

Melikşah Barsbay olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahalede kurşunun gözüne isabet ettiği öğrenilen gencin gözü kör oldu. Bilincinin yerinde olduğu öğrenilen genç daha sonra ameliyata alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.