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Vural bahçede ölü bulundu!

'un Sungurlu ilçesinde Vural (70), evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 15:24
Mehmet Cengiz Vural bahçede ölü bulundu!

Ankara'da yaşayan Vural, bir süre önce tarlalarında yetiştirdiği ürünlerin hasadını yapmak için memleketi Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyüne gitti. Aradan geçen zamanda kendisinden haber alamayan yakınları Vural'ın komşularına ulaştı. Mehmet Cengiz Vural, komşuları tarafından evinin bahçesinde yerde yatar halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vural'ın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Cengiz Vural'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Mehmet Cengiz Vural bahçede ölü bulundu!
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