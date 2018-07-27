Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Nazilli’de zincirleme kaza: 5 yaralı

Nazilli’de zincirleme : 5 yaralı

Aydın Nazilli ilçesi Dallıca kavşağında meydana gelen zincirleme trafik sında 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 22:21 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 23:08
Nazilli’de zincirleme kaza: 5 yaralı
Edinilen bilgiye göre, İsmail Ali A. yönetimindeki 20 U 5880 plakalı mermer yüklü Tır, Dallıca kaşağına geldiğinde fren mesafesini koruyamayarak kırmızı ışıkta bekleyen 20 ANH 84, 09 PE 365, 09 N 1520 ve 09 F 4610 plakalı araçlara çarptı. Zincirleme sonrası Aydın Aygan, Mutlu Çopur, Hüdai Yıldız, Umutcan Yemez ve Ayfer Köylü yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ambulansları ile tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Nazilli-Aydın karayolunda trafik yaklaşık bir saat tek şeritten verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Nazilli’de zincirleme kaza: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN