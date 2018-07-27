POMEM 22. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? - EGM POMEM atamaları nasıl yapılacak?

Polis alımı ile beraber polis olmak isteyen adaylar, mülakat sınavlarının ardından sonuçları beklemeye başladı. POMEM 22. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılırken, biz de haberimizde bu detaylara yer verdi. Türkiye'nin birçok merkezindeki polis okulları aracılığıyla gerçekleştirilen POMEM mülakatları, haziran ayının içerisinde tamamlandı. Tamamlanan bu aşama ile beraber, POMEM 22. dönem mülakat sonuçlar en çok merak edilen konu haline geldi. Peki mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM 22. DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM mülakatları 21. dönem polis alımında 29 Ocak-10 Şubat aralığında yapılmış, sonuçlar 25 şubat tarihinde erişime açılmıştı.

Bu bilgiler eşliğinde, POMEM mülakat sonuçlarının ay sonuna kadar akademi tarafından açıklanması öngörülmektedir. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren sabah.com.tr'de bulabilirsiniz!

MEZUN OLAN POLİSLERİN İLK ATAMALARI NEREYE YAPILACAK?

Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra yapılan sınavda başarılı olanların ilk atamaları öncelikle birinci bölgeye yapılır.

Polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olan polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle polis merkezleri, çevik kuvvet veya koruma hizmet birimlerine yapılır.

Teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti ile 7 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra yapılan sınavda başarılı olanların, eğitim kurumlarının mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak, kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır. Devlet memurlarıyla evli olanların ilk atamaları, talepleri halinde Genel Müdürlükçe eşlerinin görev yaptığı yere yapılabilir. Tercih listesinden eşinin görev yaptığı yeri seçme imkânı var iken seçmeyenlerin yerleri değiştirilmez ve atamalar yapıldıktan sonra eşinin görevi nedeniyle atama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

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