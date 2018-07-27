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Rahatsızlığı için kullanıyordu... Küçük kız ve annesi yaralandı

’nın İnegöl ilçesinde, engelli 'ın (9), rahatsızlığı nedeniyle kullandığı patladı. Küçük kız ve annesi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 13:03 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 13:12
Rahatsızlığı için kullanıyordu... Küçük kız ve annesi yaralandı

Olay, Esentepe Mahallesi'ndeki Köy Kent Sitesi'nde meydana geldi. Korkmaz ailesinin zihinsel ve bedensel engelli kızları 'ın, hastalığı nedeniyle kullandığı dijital göstergeli , bilinmeyen bir nedenle patladı.

Meryem Korkmaz ve yanında bulunan annesi Hatice Korkmaz (42), yaralandı. Patlama sesini duyan komşularının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, anne ve kızını ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ellerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan oluşan anne ve kızı, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Rahatsızlığı için kullanıyordu... Küçük kız ve annesi yaralandı
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