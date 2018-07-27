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'da mahkemelik oldu

Ticaret ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın 'etsiz 'nin tescilini almasını mahkemeye taşıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 15:37
Şanlıurfa'da çiğ köfte mahkemelik oldu

Ticaret ve 'nın 2006 yılındaki başvurusunun ardından 30 Haziran 2008 tarihinde nin coğrafi işareti Şanlıurfa adına tescil edildi ve karar 'de yayımlandı. Ancak aradan geçen süre içerisinde Ticaret ve Sanayi Odası da ve başvurarak, 'Etsiz çiğ köfte'nin coğrafi işaret tescilini aldı.

ŞEHRİN EN ESKİ DEĞERİ...

Yaşanan bu olayın ardından durumu mahkemeye götürme kararı alan ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, "Şanlıurfa'nın değerlerini savunmak ve korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Türk Patent ve Marka Kurumuna gerekli itirazları yapmış bulunmaktayız. Medeniyetlere başkentlik yapan tarihin en şehrinin değerlerini kimseye vermeye niyetimiz yok" dedi.

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Şanlıurfa'da çiğ köfte mahkemelik oldu
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