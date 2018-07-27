Sinop'ta 97 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Sinop ili Merkez İlçeye bağlı köyde ikamet eden bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yapan jandarma ekipleri yaptıkları aramada, 97 kök kenevir bitkisi ve 35 gr kubar esrar maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen maddelere Jandarma tarafından el konulurken, şüpheli şahıs Adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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