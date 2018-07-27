Takla atan otomobilden balkona uçtu

Zonguldak
'ta avukat Seden Saka (30), kontrolden çıkarak takla atan otomobilinden savrulup, yol kenarındaki evin balkon saçağına düştü. Yaralanan Seden Saka'ya sağlık ekipleri saçağın üzerinde müdahalede bulundu.
Kaza, dün öğle saatlerinde Zonguldak- Ankara Karayolu'nun Karaman mevkisinde meydana geldi. Çaycuma'dan Zonguldak'a giden avukat Seden Saka yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Takla atan otomobilden savrulan Seden Saka, yol kenarındaki bir evin balkonun saçağına düştü. Otomobil ise evin önünde durdu. Kazayı görüp gelenler ise, otomobildeki Ertuğrul Ç.'ye yardım ederken sürücüyü göremeyince çevrede aramaya başladı. Sürücünün balkon saçağında olduğunu görenler, şaşkınlık içerisinde yanına giderek sağlık durumunu kontrol etti. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralı Seden Saka'ya balkon saçağında müdahalede bulundu. Seden Saka ve otomobilde bulunan Ertuğrul Ç. (31), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.