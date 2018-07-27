Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı

İddiaya göre, Yıldız A. (22) İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'ndeki evin teras katında arkadaşı Gökhan K. (25) ile alkol aldığı sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan K, Yıldız A'yı darbetti. Bu sırada Yıldız A. da arkadaşını sırtından bıçakla yaraladı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'kaldırılanlan Gökhan K, tedavi altına alındı.

ÇIKARILDIĞI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanan Yıldız A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.