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Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı

'da tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı. Samsun'da tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 14:51
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı

İddiaya göre, Yıldız A. (22) İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'ndeki evin teras katında arkadaşı Gökhan K. (25) ile alkol aldığı sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan K, Yıldız A'yı darbetti. Bu sırada Yıldız A. da arkadaşını sırtından bıçakla yaraladı. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'kaldırılanlan Gökhan K, tedavi altına alındı.

ÇIKARILDIĞI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanan Yıldız A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı
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