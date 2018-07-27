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" " ziyaretçilerini büyülüyor

ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağları'nda, zirvenin dik yamaçlarındaki yalçın kayalıklar üzerinde, deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte inşa edilen Kırklar Mescidi, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Araç yoluyla ulaşımın sağlanamadığı mescidin yer aldığı tepeye ancak kayalık patikalardan yürüyerek gidilebiliyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 12:13
Uçurumdaki mescit ziyaretçilerini büyülüyor

Doğu Karadeniz'de, Soğanlı Dağları'nın dik yamaçlarındaki yalçın kayalıklar üzerinde, deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte inşa edilen Kırklar Mescidi, doğa tutkunlarından ilgi görüyor. ile Trabzon arasında, Doğu Karadeniz Dağları üzerinde yer alan Soğanlı Dağları'nda, yöre halkı tarafından Kırklar Tepesi olarak bilinen, üç tarafı uçurum olan ve bölgeye hakim bir noktada inşa edilen , ziyaretçilerini, sisli bulutların "kah altında kah üstünde" kalan eşsiz manzarasıyla ağırlıyor.

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"Uçurumdaki mescit" ziyaretçilerini büyülüyor
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