"Uçurumdaki mescit" ziyaretçilerini büyülüyor

Doğu Karadeniz'de, Soğanlı Dağları'nın dik yamaçlarındaki yalçın kayalıklar üzerinde, deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte inşa edilen Kırklar Mescidi, doğa tutkunlarından ilgi görüyor. Bayburt ile Trabzon arasında, Doğu Karadeniz Dağları üzerinde yer alan Soğanlı Dağları'nda, yöre halkı tarafından Kırklar Tepesi olarak bilinen, üç tarafı uçurum olan ve bölgeye hakim bir noktada inşa edilen mescit, ziyaretçilerini, sisli bulutların "kah altında kah üstünde" kalan eşsiz manzarasıyla ağırlıyor.