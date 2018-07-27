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Üzerine odunluğun çatısı çöken kadın hayatını kaybetti

'in Günyüzü ilçesinde, üzerine odunluğun çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki gözyaşları arasında defnedildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 14:55
Üzerine odunluğun çatısı çöken kadın hayatını kaybetti

Olay ilçenin Gümüşkonak mahallesinde meydana geldi. Evinin bitişiğindeki odunluk olarak kullandığı derme çatma yapıyı temizlemek için içeriye giren Ayhan Gürnüz, çatının üzerine çökmesiyle enkazın altında kaldı. 'ı ilk olarak kızı Filiz Kızılçay gördü ve çığlık atmaya başladı. O sırada namazdan çıkan cami cemaati sesleri duyunca olay yerine gittiler.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ!

Enkazın altından ağır yaralı olarak çıkarılan Ayhan Gürnaz ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti. Ayhan Gürnaz'ın cenazesi, bugün Cuma namazının ardından gözyaşları arasında Gümüşkonak mahallesinde defnedildi.


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Üzerine odunluğun çatısı çöken kadın hayatını kaybetti
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