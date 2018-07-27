Yüzyılın en büyük "Kanlı Ay" tutulması başladı

21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulmasının yaşandığı bu gece; Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek. Türkiye'den de gözlenebilen tutulma, saat 20:13'te başlayıp, sabaha karşı 02:30'da sona eriyor. Tutulmanın maksimum gerçekleştiği 22:30 – 01:13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak.

GALERİ : YÜZYILIN EN BÜYÜK "KANLI AY" TUTULMASI

'KANLI AY' İSTANBUL SEMALARINDA

'Kanlı Ay' tutulması İstanbul'dan izlenmeye başladı. Yüzyılın en uzun süreli tutulması olarak değerlendirilen doğa olayı İstanbul'un birçok noktasından görülebiliyor. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek.

ADANA'DA KANLI AY TUTULMASI GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU



Yüzyılın en büyük Kanlı Ay tutulması Adana'da da güzel görüntüler oluşturdu.

Şehrin her bölgesinden çıplak gözle görülen Kanlı Ay tutulması, 20.13'de başladı. Yüzyılın en büyük kanlı ay tutulması, Adana'da güzel görüntüler oluşturdu. Adanalılar şehrin dört bir yanında aileleriyle birlikte şehrin farklı noktalarında Kanlı Ay tutulmasını izlemek için yerlerini aldı.