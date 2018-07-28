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190 yıllık çınar lüks otomobilin üzerine devrildi

'nın merkez Osmangazi ilçesinde 190 yıllık çınar ağacı lüks otomobilin üzerine devrildi. Olayın gece saatlerinde olması muhtemel bir faciayı önledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 17:13 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 05:14
190 yıllık çınar lüks otomobilin üzerine devrildi

Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Parkı'nda tarihi surların dibinde bulunan 190 yaşındaki anıt çınarağacı köklerinin çürümesi sebebiyle gece 03:00'de büyük bir gürültüyle devrildi. Gündüzleri kabalık olan parkta çınarın gece saatlerinde devrilmesi muhtemel bir faciayı önledi.

Çınar ağacının üstüne devrildiği bir lüks otomobil hurdaya dönerken, diğer bir otomobilin ise camları kırıldı. Mahalleli ise çınar ağacının çürük olduğunu yetkililere bildirmelerine anıt ağaç olduğu için hiçbir önlem alınmadığını, çocukların oynadığı parkta çınarın gece saatlerinde devrilmesinin bir faciayı önlediğini söyledi.

BÜYÜKLERİMİZ ÖNCEDEN DE ÇÜRÜK OLDUĞUNU SÖYLERDİ

Parkta sürekli oynayan çocuklar ise "Büyüklerimiz bu çınar ağacının çürük olduğunu her an devrilebileceğini bize söylüyorlardı. Biz de bu çınar ağacının altında oynamıyorduk. Ağaç çürüktü" dedi.

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190 yıllık çınar lüks otomobilin üzerine devrildi
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