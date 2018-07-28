Anadolu yakasının ilk Millet Parkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın projesi olan "Millet Bahçesi" konseptine benzer bir içerikle yenilenen Çekmeköy Cemal Güngör Parkı
törenle hizmete açıldı. Çekmeköy Belediyesi, 46 bin metrekare ile ilçenin büyük parkları arasında yer alan, Cemal Güngör Parkı'nı yeniledi. Yenilenen parkın açılışı görkemli bir törenle yapıldı. Programa Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkan Ahmet Poyraz ve binlerce vatandaş katıldı. Konserin ardından gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ile Çekmeköylüler görsel bir şölen yaşadı. Gecenin finalinde ünlü sanatçı Gökhan Tepe
Çekmeköylülere müzik ziyafeti verdi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Parkımızı sizin için yeniledik modern hale getirdik. İçinde çocuk oyun alanları, amfitiyatro, aletli jimnastik alanları, travers koşu ve yürüyüş parkuru, mescit, yağmur barınakları ve kır kahvesi alanları olan bu parkımızdan tüm hemşehrilerimizin faydalanmasını istiyoruz. Bizler Çekmeköyümüz'ün yeşiline yeşil katıyoruz" dedi.
BİR PARK DAHA KAZANDIRIYORUZ
İlçeye yakında bir park daha kazandıracaklarını söyleyen Poyraz "Merkez Mahallemizde 500 dönüm bir alanda yine böyle yürüyüş yolları ve göletler olan bir park inşaatımız devam ediyor. O parkımızın içinde 50 metre seyir kulesi de yapıyoruz. Bir iki aya kadar burayı da hizmete açacağız inşallah" dedi. Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Çekmeköy Metrosu'nun da ağustos ayında hizmete gireceği müjdesini verdi.