Kanlı Ay nefes kesti

Tüm dünyada heyecanla beklenen 21. yüzyılın en uzun kanlı ay
tutulması Türkiye
saati ile 20.13'te başladı. Ay saat 22.30'da tamamen karanlığa büründü.
Doğa olayı Antartrika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusuyla Türkiye'nin genelinde çıplak gözle izlenebildi.
NASA CANLI YAYIMLADI
NASA
Kanlı Ay tutulmasını canlı olarak yayımladı. Türkiye saati ile 20.13'te başlayan tutulma, sabaha karşı 02.30'daAntalya
rdi. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örttü. Ay kırmızı renge büründü ve 'tam tutulma' gerçekleşti.
Kanlı ay tutulması İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaş tarafından ilgiyle takip edildi. İstanbul'da vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi ve Ortaköy Camii ile birlikte görüntülenen 'Kanlı Ay'ı izlemek için adeta birbiriyle yarıştı. Şehrin tarihi güzellikleriyle bir araya gelen "Kanlı Ay", kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Turizmin gözbebeği Bodrum'da turistler ve amatör fotoğrafçılar Değirmenler Tepesi'ne akın etti.
Kanlı ay tutulması Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da da büyük ilgiyle izlendi. Yüzlerce vatandaş tutulmayı Aşıklar Tepesi'nden takip etti.