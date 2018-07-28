Linç dehşeti

İstanbul
Maltepe'de zihinsel engelli
kız çocuğu E.B.'yi (6) kaçırmaya teşebbüs eden Gökhan Bayındır
(38) vatandaşlarca linç edildi. Polisin vatandaşların elinden aldığı Gökhan Bayındır, karakolda fenalaşınca ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. E.B.'nin babası Kenan B. "Belki çocuğumu kaçırmış olsaydı, çocuğum hayatta olmayacaktı" dedi. Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde önceki gün 21.00'de meydana geldi. İddialara göre; Gökhan Bayındır, mahallede gördüğü E.B.'yi kaçırmak istedi. Ancak annesi, durumu fark etti ve bağırdı. Aile ve çevre sakinleri, şüpheliyi yakaladı ve darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.
İÇ KANAMA ŞÜPHESİ
Olaya müdahale eden polis, Bayındır'ı kalabalığın elinden aldı. Şüpheli tedavi için hastaneye götürüldü ancak tedaviyi reddetti. Alınan adli rapordan sonra şüpheli Cumhuriyet Polis Merkezi
'ne götürüldü. Polis merkezinde işlemler yapılırken, Bayındır fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda öldü. Emniyette yapılan incelemede Bayındır'ın gasp, oto hırsızlığı ve yağma suçlarından kaydı çıktı. Zanlının iç kanamasından ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. Küçük kızın babası ise Kenan B., dehşet anlarını şöyle anlattı:
'EĞLENECEKTİM'
İş yerimde çalışırken bir bağırtı duydum. Adamın bir tanesi çocuğumun elinden tutmuştu. O sırada çocuklara bakmak için dışarıda olan eşim 'Ne yapıyorsun çocuğa' deyip o tarafa yönelince ben de o tarafa gittim. Eşim, 'Kenan çabuk çocuğu kaçırıyorlar' diye bağırdı. Eşim kızımın elini tutup arkasına alınca "Ne yapıyorsun sen çocuğumu bırak" diyor. O da "Sus sesini yükseltme" diye hanımın üzerine iki üç adım gelince durumun vahim olduğunu anladım. Koşarak yanına gittim.
Eşimin bağırmasıyla çevrede toplananlar bir anda adamın üstüne çullandı. Adamı araya aldılar, linç etmeye başladılar. Adamın dayak yiyişine yüreğim el vermedi. "Vurmayın polis geliyor, polise teslim edelim" dedim.
Sonra adama "Sen benim çocuğumu nereye götürüyordun doğruyu söyle" dedim. O da "Abi çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektim" dedi. Çocuğumu kaçırmış olsaydı çocuğum şimdi hayatta olmayacaktı.
ÖZEL EKİP KURULDU TÜM İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR
Maltepe'de linç sonrası ölümle ilgili İstanbul Emniyeti'nde özel ekip kuruldu. Vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği görüntülerin yanı sıra çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Polis ekiplerinin çalışması sürerken, olayın çıkış nedeniyle ilgili farklı bir iddia gündeme geldi. Olayın çocuk kaçırma girişimi olmadığı, gasp sonucu yaşandığı iddiası ortaya atıldı. İddiaları değerlendiren polis ekipleri, çocuk kaçırma olayı mı yoksa gasp sonucu mu yaşandığını da araştırıyor.
Barış SAVAŞ / Yunus Emre KAVAK / SABAH