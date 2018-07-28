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Madenci, dinamit sında hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kömür madeninde dinamit sı sonucu maden işçisi Harun Demirci hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 07:37

Olay, Sıralılar Mahallesi'ndeki bir kömür madeninde meydana geldi. Kömür ocağında çalışan evli ve 2 çocuk babası Harun Demirci, hazırlayıp yerleştirdiği dinamitin fitilini ateşledi. Madende göçük oluşmaması için dinamitin yanına koyulan demir parça nın şiddetiyle Harun Demirci'nin vücuduna saplandı. Mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülmek istenen Demirci, yolda hayatını kaybetti.

Harun Demirci'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

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Madenci, dinamit patlamasında hayatını kaybetti
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