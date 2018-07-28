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Ölüm çetesinin çocuk mağazası kamuflajı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018
Ölüm çetesinin çocuk mağazası kamuflajı
'da görev yapan jandarma ekipleri yasadışı silah imalatı yapan ve silahları piyasaya süren bir çeteyi çökertti. Şüphelilerin silah ticaretini kamufle etmek ve dikkat çekmemek için silahları 0-12 yaş arası çocuk giyim eşyaları satan mağazalarda satarak piyasaya sürdüğü tespit edildi. , 9 ilçede 3'ü işyeri 12 farklı adreste gerçekleşti. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 19 silah, 1 pompalı tüfek, yüzlerce mermi, 4 kilo toz esrar ile silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ve makine ele geçirildi. 10 çete üyesi tutuklandı.
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Ölüm çetesinin çocuk mağazası kamuflajı
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