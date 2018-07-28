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sonuçları açıklandı! Loto sonuçları

'da 28 Temmuz sonuçları açıklandı... İdaresi(MPİ) tarafından her hafta düzenlenen ve en çok kazandıran şans oyunlarından olan Sayısal Loto'nun kazandıran numaraları açıklandı.. Her hafta onlarca kişinin şansını denediği Sayısal Loto'da milyonlarca kişinin beklediği sonuçlar belli oldu.. Vatandaşlar merakla Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor.. İşte Loto sonuçları...

Giriş Tarihi: 28.7.2018 21:35 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 21:36
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Temmuz Sayısal Loto sonuçları

sonucu belli oldu. İdaresi geçtiğimiz günlerde kural değişikliği yapmıştı bundan sonra 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devredecek. Çekilişlerin haftada ikiye çıkması sayesinde daha fazla devir ile daha fazla ikramiye sahibi olabilirsiniz. İşte 28 Temmuz Cumartesi Sayısal Loto

28 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Milli bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 9 milyon 375 bin TL belirledi:

7, 9, 10, 11, 46, 38

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Temmuz Sayısal Loto sonuçları
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