Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Temmuz Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonucu belli oldu. Milli Piyango İdaresi geçtiğimiz günlerde kural değişikliği yapmıştı bundan sonra 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar büyük ikramiye devredecek. Çekilişlerin haftada ikiye çıkması sayesinde daha fazla devir ile daha fazla ikramiye sahibi olabilirsiniz. İşte 28 Temmuz Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu…

28 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 9 milyon 375 bin TL belirledi:

7, 9, 10, 11, 46, 38

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.