Selde mahsur kalan 20 kişi helikopterle kurtarıldı

İstanbul
'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, akşama doğru Kocaeli
'ne kaydı. Şiddetli rüzgar, yer yer dolu ve sağanak yağış nedeniyle kentte hayat adeta felç oldu. AFAD
ve itfaiye ekipleri birbiri ardına gelen ihbarlara yetişmekte güçlük çekti. Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde bulunan Ballıkayalar mevkisinde ise piknik yapmaya giden 20 kişi, sel nedeniyle mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk etapta ulaştıkları 6 kişiyi helikopter yardımıyla kurtardı. Sel sularında mahsur kalan diğer vatandaşlar ise botlar ve bölgeye sevk edilen
ekipler yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar yaşanan olay sonrası çok korktuklarını, ağaçlara tırmanarak canlarını kurtardıklarını anlattı. Helikopterden inen vatandaşlar yakınlarına sarılarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahsur kalan 20 kişinin kurtarıldığını, can kaybının olmadığını bildirdi.