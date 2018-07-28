Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

FRANSA
'DAyaşayan Mehmet Ali Y. (62), yaz tatilini geçirmek için kız torunu D.T. (16) ile memleketi Çivril'e geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali Y., gece evde, torunu D.T.'nin bulunduğu odadan sesler geldiğini duyunca kontrol etmek istedi. Mehmet Ali Y. odada, torununu, erkek arkadaşı İsmet Kızıl ile yakalayınca öfkelendi. Evdeki av tüfeğini alan Mehmet Ali Y., Kızıl'ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Kızıl, kaldırıldığı Çivril Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Y., ise jandarma tarafından gözaltına alındı.