Üsküp’ün ışığı tarihi Taşköprü

MAKEDONYA'NIN
başkenti Üsküp
'ün iki yakasını asırlardır birleştiren Osmanlı'nın en ünlü eserlerinden Taşköprü
, gündüzleri turist
lerin uğrak yeri olurken, geceleri de kadim şehre ışıklar saçıyor. İnşasına 1451-1469 yılları arasında, Sultan II. Murad döneminde başlanan ve Fatih Sultan Mehmed döneminde tamamlanan köprü, şehrin sembolü olarak gösteriliyor. Türk ziyaretçilerin yanısıra yabancı turistlerin de asırlardır gözbebeği olarak gördüğü Taşköprü'nün bir ucunda tarihi Türk Çarşısı diğer ucunda ise Üsküp'ün modern şehri yer alıyor.
YIKILAN MIHRABI TÜRKIYE YAPTI
12 ayaklı ve 220 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki köprü deprem ve savaşlarda zarar gördü. Birçok kez restorasyon geçiren Taşköprü, son olarak 2002'de onarıldı. Restorasyon sırasında köprünün mihrabı yıkılırken, bu olay ülkedeki Müslümanların tepkisine neden oldu. Türkiye
'nin girişimleri ile 2008 yılında mihrap yeniden inşa edildi.