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Uyanık dolandırıcı kendini ihbar etti

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018
Uyanık dolandırıcı kendini ihbar etti
Beşiktaş'ta banka hesabından rızası olmadan harcama yapıldığını iddia eden M.Ö, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. Savcılık bankadan konuya yönelik aldığı cevapta kart malikinin kendi hesabından eşine para çektirdiğini söyleyerek suç uydurduğunu beyan etti. M.Ö.'nün sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları kişilerle kart bilgilerini paylaşarak para transferlerini kasıtlı olarak yaptıkları belirlendi. Şifre kullanılarak hesaptan para çektirdiği ve mahkemeyi yanıltmaya yönelik girişimde bulunduğu belirlenen M.Ö hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç uydurma' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapsi istendi.
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Uyanık dolandırıcı kendini ihbar etti
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