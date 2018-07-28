Uyanık dolandırıcı kendini ihbar etti

İstanbul
Beşiktaş'ta banka hesabından rızası olmadan harcama yapıldığını iddia eden M.Ö, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. Savcılık bankadan konuya yönelik aldığı cevapta kart malikinin kendi hesabından eşine para çektirdiğini söyleyerek suç uydurduğunu beyan etti. M.Ö.'nün sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları kişilerle kart bilgilerini paylaşarak para transferlerini kasıtlı olarak yaptıkları belirlendi. Şifre kullanılarak hesaptan para çektirdiği ve mahkemeyi yanıltmaya yönelik girişimde bulunduğu belirlenen M.Ö hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç uydurma' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapsi istendi.