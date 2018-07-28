Vahşeti kötü koku ortaya çıkardı

İSTANBUL
Avcılar'daki bir binanın çatı katında elleri ve ayakları bağlı şekilde çuvala konulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların kötü kokular gelmesi üzerine yaptığı ihbarla ortaya çıkan cinayetin ardından ilginç detaylar çıktı. Cesedin 22 Temmuz günü gelini Sinem K. tarafından kayıp ihbarında bulunulan 59 yaşındaki Mustafa Kırlılar'a ait olduğu öğrenildi. Çalışma başlatan Avcılar Asayiş Büro Ekipleri, şüpheli olarak tespit ettikleri Ahmet A.'yı gözaltına aldı. Ahmet A., ifadesinde cinayeti sevgilisi ve aynı zamanda Kırlılar'ın gelini olan Sinem K. ile birlikte işlediklerini, cesedi çuvala koyduklarını itiraf etti. Gözaltına alınan Sinem K. da ifadesinde "Kayınpederim beni taciz ediyordu" dedi. Ahmet A.'nın cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. Sinem K.'nın eşinin de cezaevinde olduğu öğrenildi.