Yüzyılın en büyük "Kanlı Ay" tutulması başladı

21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulmasının yaşandığı bu gece; Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek. Türkiye'den de gözlenebilen tutulma, saat 20:13'te başlayıp, sabaha karşı 02:30'da sona eriyor. Tutulmanın maksimum gerçekleştiği 22:30 – 01:13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak.

GALERİ : YÜZYILIN EN BÜYÜK "KANLI AY" TUTULMASI

'KANLI AY' İSTANBUL SEMALARINDA

'Kanlı Ay' tutulması İstanbul'dan izlenmeye başladı. Yüzyılın en uzun süreli tutulması olarak değerlendirilen doğa olayı İstanbul'un birçok noktasından görülebiliyor. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örtecek ve 'tam tutulma' gerçekleşecek.

İstanbul semalarında Kanlı Ay Tutulması

ADANA'DA KANLI AY TUTULMASI GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Yüzyılın en büyük Kanlı Ay tutulması Adana'da da güzel görüntüler oluşturdu. Şehrin her bölgesinden çıplak gözle görülen Kanlı Ay tutulması, 20.13'de başladı. Yüzyılın en büyük kanlı ay tutulması, Adana'da güzel görüntüler oluşturdu. Adanalılar şehrin dört bir yanında aileleriyle birlikte şehrin farklı noktalarında Kanlı Ay tutulmasını izlemek için yerlerini aldı.

ÇIPLAK GÖZLE İZLENEN AY TUTULMASI KIRŞEHİR'DE DE İLGİYLE İZLENDİ

Dünya üzerinde çıplak gözle izlenebilen Kanlı Ay tutulması, Kırşehir'de de ilgiyle izlendi. Cacabey Meydanı'nda ve şehrin önemli merkezi alanlarında toplanan Kırşehirliler, Kanlı Ay tutulmasını heyecanla bekledi. Fotoğrafçılar için unutulmaz görüntüler oluşturan Ay tutulması, İHA objektiflerine de yansıdı. 2018 yılının en önemli gökyüzü olayı olarak görülen Kanlı Ay tutulması, Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen kapamasıyla gerçekleşiyor.

KANLI AY TEKİRDAĞ'DA DA BÜYÜLEDİ

Tekirdağ'da da izlenebilen Kanlı Ay güzel görüntüler oluşturdu. Bu akşam meydana gelen yüzyılın en büyük Kanlı Ay tutulması, Tekirdağ'da da büyüleyici görüntüler oluşturdu. Saat 20.13'de başlayan tutulma vatandaşların sahile akmasına neden oldu. Merkez Süleymanpaşa'da vatandaşlar bu büyüleyici görüntüleri çıplak gözle görmek için sahilde aileleriyle birlikte beklemeye başladı. Ay tutulmasının başlamasıyla birlikte cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, görkemli görüntüleri çekti.

İZMİR'DE 'KANLI AY TUTULMASI'

İZMİRLİLER, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması'nı ilgiyle izledi. Yüksek yerlere çıkarak nadiren gerçekleşen bu doğa olayını izleyenler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' gerçekleşti. İzmir'de akşam saatlerinde başlayan doğa olayını görmek isteyen vatandaşlar yüksek yerlere çıkarak 'Kanlı Ay Tutulması'nı izledi. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren ve nadiren gözlemlenen bu doğa olayını izleyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

AY KIZILA BÜRÜNDÜ VATANDAŞLAR TELEFONLARINA SARILDI

Dünyanın birçok bölgesinde çıplak gözle izlenebilen Kanlı Ay tutulması Diyarbakır'da da izlenirken, vatandaşlar anı ölümsüzleştirmek için cep telefonu ve fotoğraf makinalarına sarıldı.



Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 27 Temmuz'da 21. yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulmasının yaşanacağını açıklamıştı. Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtüyor. Türkiye saati ile 20.15'te başlayan 'Kanlı Ay' tutulması Diyarbakır'da da çıplak gözle izlenebildi. Kanlı Ay tutulması başladığı anda vatandaşlar anı ölümsüzleştirmek için cep telefonu ve fotoğraf makinaları ile bol bol fotoğraf çekti. Havanın kararmasıyla birlikte Güneydoğu'nun dört bir yanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.