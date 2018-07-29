10 aylık aldığı köpek 4 yaşında ve kalp hastası çıktı

Antalya'da Uluslararası İlişkiler Uzmanı Duha Sena Oskay, geçtiğimiz sene Mayıs ayında internet üzerinden Pomeranian cinsi bir köpek satan kişiyle iletişime geçerek, köpeği satın aldı. Oskay, 10 aylık olduğu belirtilen köpeğin önce 4 yaşında olduğunu, sonra dişlerinin çürük olduğunu ve kalp hastası olduğunu öğrendi. Köpeğin sağlık durumunu öğrendikten sonra satın aldığı kişiye geri vermeyi düşünmeyen Oskay, 'Richie' adını verdiği köpeği için gerekli tedavileri aksatmadan yaptırdı. Oskay, veteriner hekimlerin tedavisi sonrası köpeğinin kalp ritim bozukluğu tam düzeldi derken bir müddet sonra akciğerlerinde sorunlar yaşamasıyla bir şok daha yaşadı. Ailenin bir ferdi olarak gördüğü köpeğiyle birlikte uyuyan, yemek yiyen, yürüyüş yapan Oskay, Richie ile son olarak beraber tatile çıktı ancak bu onların son tatili oldu. Tatil dönüşü Richie fenalaşarak, nefes alışverişlerinde düzensizlikler oluştu. Durumu fark eden Oskay, köpeği hemen veterinere götürdü. Tedavi altına alınan Richie, akciğer kanamasından hayatını kaybetti.



