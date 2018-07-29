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10 aylık aldığı köpek 4 yaşında ve kalp hastası çıktı

’da internetten 10 aylık diye aldığı Pomeranian cinsi köpeğin 4 yaşında ve kalp hastası olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşıran Duha Sena Oskay, ‘Richie’ ismini verdiği köpeğini akciğer kanamasından kaybedince dünyası karardı. Konuyla ilgili yasal süreci köpeği aldıktan 4 ay sonra başlattığını söyleyen Oskay, "Ölürken bile gülüyordu” diyerek gözyaşı döktü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 16:27
10 aylık aldığı köpek 4 yaşında ve kalp hastası çıktı

'da Uluslararası İlişkiler Uzmanı Duha Sena Oskay, geçtiğimiz sene Mayıs ayında internet üzerinden Pomeranian cinsi bir köpek satan kişiyle iletişime geçerek, köpeği satın aldı. Oskay, 10 aylık olduğu belirtilen köpeğin önce 4 yaşında olduğunu, sonra dişlerinin çürük olduğunu ve kalp hastası olduğunu öğrendi. Köpeğin sağlık durumunu öğrendikten sonra satın aldığı kişiye geri vermeyi düşünmeyen Oskay, 'Richie' adını verdiği köpeği için gerekli tedavileri aksatmadan yaptırdı. Oskay, veteriner hekimlerin tedavisi sonrası köpeğinin kalp ritim bozukluğu tam düzeldi derken bir müddet sonra akciğerlerinde sorunlar yaşamasıyla bir şok daha yaşadı. Ailenin bir ferdi olarak gördüğü köpeğiyle birlikte uyuyan, yemek yiyen, yürüyüş yapan Oskay, Richie ile son olarak beraber tatile çıktı ancak bu onların son tatili oldu. Tatil dönüşü Richie fenalaşarak, nefes alışverişlerinde düzensizlikler oluştu. Durumu fark eden Oskay, köpeği hemen veterinere götürdü. Tedavi altına alınan Richie, akciğer kanamasından hayatını kaybetti.

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10 aylık aldığı köpek 4 yaşında ve kalp hastası çıktı
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