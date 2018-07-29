Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ayvalık’ta müzik festivali coşkusu

Ayvalık’ta müzik festivali coşkusu

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
Ayvalık’ta müzik festivali coşkusu
AYVALIK Uluslararası Müzik Akademisi () tarafından düzenlenen müzik festivali, önceki akşam Alexander Rudin yönetimindeki AİMA Festival Orkestrası'nın Taksiyarhis Anıt Müzesi'nde verdiği konserle başladı. Sabancı Vakfı'nın ana sponsoru olduğu etkinliğe müzikseverlerin de ilgisi yoğun oldu. Festival açılışında konuşan Başkanı Rahmi Gençer, AİMA'nın 20. kuruluş yıldönümünü kutladığını hatırlattı. Gençer, AİMA Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali ile üç yıldır 'dan Ayvalık'a gelerek AİMA öğrencilerine akademik eğitim veren viyola virtüözü Marco Misciagna için Ayvalık Belediye Meclisi tarafından hazırlanan fahri hemşehrilik beratını takdim etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayvalık’ta müzik festivali coşkusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN