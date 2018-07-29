Ayvalık’ta müzik festivali coşkusu

AYVALIK
Uluslararası Müzik Akademisi (AİMA
) tarafından düzenlenen müzik festivali, önceki akşam Alexander Rudin yönetimindeki AİMA Festival Orkestrası'nın Taksiyarhis Anıt Müzesi'nde verdiği konserle başladı. Sabancı Vakfı'nın ana sponsoru olduğu etkinliğe müzikseverlerin de ilgisi yoğun oldu. Festival açılışında konuşan Ayvalık Belediye
Başkanı Rahmi Gençer, AİMA'nın 20. kuruluş yıldönümünü kutladığını hatırlattı. Gençer, AİMA Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali ile üç yıldır İtalya
'dan Ayvalık'a gelerek AİMA öğrencilerine akademik eğitim veren viyola virtüözü Marco Misciagna için Ayvalık Belediye Meclisi tarafından hazırlanan fahri hemşehrilik beratını takdim etti.