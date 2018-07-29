Babasının dükkânında vuruldu

İstanbul
'da aralarında husumet bulunan bir kişiye saldırı düzenleyen şüphelilerin silahından çıkan kurşunun isabet ettiği 16 yaşındaki Fırat Kıpçak
hayatını kaybetti. Esenyurt Cumhuriyet Caddesi üzerinde, 30 Haziran'da, yolda yürüyen Ömer A. adlı kişiye, bir araçtan ateş açıldı. Ancak kurşunlar o sırada yaz tatilinde babasına yardım için onun cep telefonu bayisinde çalışan lise öğrencisi 16 yaşındaki Fırat Kıpçak'a isabet etti. Abisi ile birlikte dükkânı kapatmak üzere kapıdaki eşyaları toplayan Fırat kalbine isabet eden kurşun nedeniyle yere yığıldı. Hastaneye götürülen Kıpçak hayatını kaybederken, saldırganlar kayıplara karıştı. Soruşturma başlatan polis, olayın bölgede uyuşturucu satışı anlaşmazlığı yaşayan iki grup arasındaki husumetten kaynaklandığını belirledi. Ekipler, saldırıdan kıl payı kurtulan Ömer A'nın ifadesi doğrultusunda olayın şüphelisi olarak Suat D. ve Celal S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.