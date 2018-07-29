Bozcaada’da caz vakti

Caz Festivali bu yıl ikinci kez düzenlendi. Biletleri tükenen festivalin ilk gününde önce DJ Harun İzer sahneye çıktı. Cenk Eroğlu ve Mehmet İkiz'den sonra sahne alan Yarımdünya Klarnet Trio festival alanını coşturdu. Avrupa caz sahnesinin önde gelen isimlerinden Fransız trompetçi Erik Truffaz ise Alp Ersönmez'in "Cereyanlı" projesine konuk oldu. Volkan Öktem, Çağrı Sertel, Engin Recepoğulları gibi usta isimlerin de yer aldığı proje büyük ilgi gördü. Gecenin kapanışını ise muhteşem sesi ile Ceylan Ertem
yaptı. Ertem sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen yüzlerce hayranıyla birlikte söyledi. Festival bu akşam Korhan Futacı ve Emir Ersoy gibi isimlerin vereceği konserlerle sona erecek.