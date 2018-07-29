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Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

’in Dursunbey ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 17:25 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 17:25
Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Dursunbey ilçesi Arıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakınlarının düğününden dönenleri taşıyan Mehmet Soydan yönetimindeki 10 VU 402 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Minibüsün ağaçlara çarparak durduğu kazada, sürücü Mehmet Soydan (52) ile yolculardan İbrahim Kıvrak (50) olay yerinde yaşamını yitirdi, İlyas Kesgin (55), Serhat Kesgin (15), Emin Kesgin (53), Recep Kesgin (47), Emir Kesgin (16), Songül Kesgin (19), Sinan Kesgin (20) ve Muhammet İlbay (66) ise yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Soydan ve Kıvrak'ın cesetleri de aynı hastanenin morguna konuldu.

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Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
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