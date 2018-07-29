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Evde ürettiği kızılötesi kamerayı ’a sattı

Gaziantep’te, lise mezunu Müslüm İncedal (37), kendi imkanlarıyla evinde yaptığı endüstriyel kameralarla, teknoloji devlerine meydan okuyor. İncedal, son olarak ürettiği kızılötesi kamerayı ’a sattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 10:53
Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK’a sattı

Meslek lisesi mezunu Müslüm İncedal, uzun yıllar fabrikalarda çalışmasının ardından işinden ayrılarak kendini endüstriyel görüntüleme üzerine geliştirdi. Yaklaşık 10 yıl önce başladığı işinde başarılı olan İncedal, yaptığı kameraları sanayiden, tarıma birçok alanda faaliyet gösteren şirketlere sattı. Son olarak yazılımı da kendisine ait olan kızılötesi kamerayı 'a satan, İncedal, ülkenin ihtiyacı olan ve yurt dışından getirilen kameraları üretebilmek ve piyasaya sürebilmek için yetkililerden yardım istiyor.

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Evde ürettiği kızılötesi kamerayı TÜBİTAK’a sattı
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