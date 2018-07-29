Gri listedeki PKK'lı terörist Diyarbakır'da öldürüldü

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Lice ilçesi Kijikbadem mevkiinde pusu, dinleme, keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden Jandarma İç Güvenlik Timi tarafından 23 Temmuz'da bir grup teröristle sağlanan silahlı çatışma neticesinde etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi. Açıklamada, öldürülen PKK'lının, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin Gri kategorisinde bulunan ve 10 ayrı suçtan aranma kaydı olan sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen olduğu belirtildi.



BUGÜN NELER OLDU