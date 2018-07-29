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Gri listedeki 'lı terörist 'da öldürüldü

'ın ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle 'lı teröristler arasında 'da çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin Gri kategorisinde yer alan ve 10 ayrı suçtan aranma kaydı olan 'Aram Civan' kod adlı olduğu belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 18:25 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 18:48
Gri listedeki PKK'lı terörist Diyarbakır'da öldürüldü

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçesi Kijikbadem mevkiinde pusu, dinleme, keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden Jandarma İç Güvenlik Timi tarafından 'da bir grup teröristle sağlanan silahlı çatışma neticesinde etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi. Açıklamada, öldürülen 'lının, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin Gri kategorisinde bulunan ve 10 ayrı suçtan aranma kaydı olan sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu 'Aram Civan' kod adlı olduğu belirtildi.

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Gri listedeki PKK'lı terörist Diyarbakır'da öldürüldü
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