İstanbul bir gitar efsanesini ağırladı

Kirk Hammet, Steve Vai, John Petrucci gibi yıldızların hocası olan efsane gitar virtüözü Joe Satriani önceki akşam BKM Organizasyonu ile düzenlenen " İstanbul Blue Night " konserleri kapsamında Küçükçiftlik Park 'ta konser verdi. Ünlü sanatçı üçüncü kez geldiği İstanbul 'da, binlerce rock müziksevere eşsiz bir gece yaşattı. 21. yüzyılın en uzun kanlı Ay tutulması ile aynı tarihe denk gelen konserde binlerce müziksever sahnede olağanüstü bir performans sergileyen Satriani ile hem unutulmaz bir gece yaşadı hem de Ay tutulmasını seyrettiler. Satriani konser öncesi Türk hayranları tarafından getirilen onlarca gitarı özenle imzaladı ve rock müziğe gönül veren her yaştan hayranı için bu buluşmayı değeri ölçülemeyecek bir ana dönüştürdü. Ocak 2018'de çıkardığı yeni albümü "What Happens Next"in ardından çıktığı dünya turnesi kapsamında İstanbul'da sahne alan Satriani sahneden hayranlarına "Yeniden İstanbul'da olmak harika" diye seslendi. Sahnede kaldığı iki saat boyunca tempoyu hiç düşürmeyen gitar virtüözünün ağzıyla gitar çaldığı anlar ise hayranları tarafından büyük tezahüratla karşılandı. Satriani'nin uzun süre adından söz ettirecek İstanbul performansının özel konukları ise Türk heavy metal müziğinin köklü temsilcisi Pentagram ile vokalde Sertab Erener , gitarda Emre Kula, bas gitarda Eser Ünsalan, klavyede ise Ozan Yılmaz ve davulda Alpar Lü'dan oluşan Oceans of Noise oldu.