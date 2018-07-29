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’da yol verme kavgası kamerada

Şişli’de minibüs ve otomobil sürücüsü arasında çıkan ’yol verme’ kavgasında yumruklar konuştu. Yaşanan kavga anı kameralara anbean yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 09:36
Olay, Şişli Darülaceze Caddesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Okmeydanı istikametine ilerlemekte olan minibüs sürücüsü ve otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aracından inerek minibüs şoförünün üzerine yürüdü. Minibüsün kapısını açarak kavgaya tutuşan sürücülerin tartışmasında yumruklar havada uçuştu. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, sinirli sürücüleri ayırdı. Çevredeki vatandaşların uzun süre otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.
Yaşanan kavga anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki araç sürücüsünün de yol ortasında araçlarından inerek yumruk yumruğa kavga etmesi görülüyor.

Öte yandan 'yol verme' kavgası nedeniyle Darülaceze Caddesi'nde bir süre trafik durdu. Sürücülerin kavgaya son vermesinin ardından trafik akışı normale döndü.
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İstanbul’da yol verme kavgası kamerada
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