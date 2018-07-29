Komşuların kedi kavgası

'Hayvanları elleme' diye yazınca, komşularıyla arasında gerginlik yaşandı. Kedileri beslemesini istemeyen yan apartmanda oturan iki komşusundan S.D.'nin kendisine küfrettiğini ve tehditte bulunduğunu, T.K.'nın ise kendileri zehirleyeceğini söylediğini öne süren Şenözhür, polise şikayette bulundu.

SU KAPLARINI ÇÖPE ATTILAR

Konak ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 141 sokakta yaşayan Gülhan Şenözhür, oturduğu apartmanın önünde sokak kedilerine beslemeye başladı. Uzun bir süredir hayvanlara su ve yiyecek vererek onları doyuran Gülhan Şenözhür ile mahallede yaşayan iki komşusu arasında bu yüzden tartışma çıktı. Gülhan Şenözhür'ün iddiasına göre yan apartmanda yaşayan T.K. ile S.D., kendisinden sokakta kedi beslememesini istedi. İddiaya göre, komşuları her defasında kedilerin su içtiği kapları alarak çöpe attı. Bunun üzerine aralarında gerginlik başladı. Yaşanan sorun üzerine Gülhan Şenözhür, mahalledeki yol üzerine 'Hayvanları elleme' diye yazdı. Bunun ardından mahalledeki kedi kavgası büyüdü.



Yaşananları anlatan Şenözhür, "Mahalledeki birçok aile ile birlikte kedileri besliyoruz. Mama, su, yemek veriyoruz. Ama yağlı şeylerse, kedilerin yemesini bekliyoruz ve bitirince çöpe atıyoruz. Hiçbir şekilde dağılmasına, çevreyi kirletmelerine izin vermiyoruz. Mahalledeki bir kadın, bize müdahale ediyor. Bazen de hayvanların su kaplarını toplayarak çöpe atıyor. Elimizde plastik kap kalmadı. Biz de 'Hayvanları elleme' diye yazı yazmak zorunda kaldık. Bir uyarı olur diye bunu yaptık. Yazıyı yazdıktan sonra evime gittim. Bir süre sonra birisinin ağır küfürler ettiğini duydum. Balkona çıkıp baktım. 'Bu şekilde küfür etmeniz hiç hoş değil' dedim. Bana dönerek 'Sana ne oluyor. Ben bu yazıyı kim yazdıysa ona söyledim' dedi. 'O yazıyı kedilerin beslenmesine karşı çıkanlara karşı biz yazdık' dedim. Bunun üzerine 'Burada hayvan falan besleyemezsiniz. Bir daha su kabı görürsem, toplar atarım. Kendi evinizin önüne koyun. Burada kedi ve köpek görmeyeceğim. Siz burada bunları besliyorsunuz, hepsi gelip bizim apartmanımın içine tuvaletini yapıyor' dedi. Ancak doğru söylemiyor, çünkü burada ağaç dibi varken hayvan gidip taşın üstüne tuvaletini yapmaz. Beyefendi tehditlerini savurup gitti" dedi.



Şenözhür, bu sırada yine yan apartmanda oturan T.K.'nın da balkona çıkarak kendisine, "Burada bizim sözümüz geçer. Bu sokakta ne kadar hayvan varsa zehirleyeceğim, günahına da siz gireceksiniz" dedikten sonra içeri girdiğini söyledi.



Ağır küfürler ettiği için gerekli yasal yollara başvuruda bulunduğunu belirten Gülhan Şenözhür, kendisine kimsenin bunu yapamayacağını, hele hayvanlar için hiç yapamayacağını söylediğini anlattı. Hayvanlar konusunda sınırının bulunmadığını vurgulayan Şenözhür, onların kendisi için ayrı bir değeri olduğunu, çünkü dertlerini anlatamadıklarını söyledi. Şenözhür, "Çöplerin üstü kapalı, oralardan bir şeyler yeme şansları yok. Her yer taş, toprak. Biz ekmek ve su vermezsek, açlar. Kedileri beslediğimiz alan, zaten boş bir alan. Biz kendi evimizin önüne de koyuyoruz. Ama oradan da alıyorlar" diye konuştu.



Gülhan Şenözhür, kendisine hem hakaret hem de tehdit ettiğini ileri sürdüğü S.D. ile sokak hayvanlarını zehirleyeceğini söylediğini öne sürdüğü T.K. hakkında Hatay Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.