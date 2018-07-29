‘Korsanlar hesabımı çaldı’

OYUNCU Berk Oktay
sosyal medya üzerinden yayılan uygunsuz fotoğraflarının kaynağını bulmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada fotoğrafların paylaşıldığı bilgisayarların, boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu
'na ve kayınvalidesi Sibel Asım
'a ait olduğu ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında Merve Şarapçıoğlu'nun "şüpheli" sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Stajyer avukat ifadesinde, fotoğrafların kendisini de mağdur ettiğini ve söz konusu IP'lerin yanlış tespit edilmiş olduğunu kaydetti. Şarapçıoğlu, "Benim ve annemin sosyal medya şifrelerim bulut hesabımda mevcuttu. Korsanlar tarafından bulut hesabım çalındı ve hesabımda mevcut olan müstehcen fotoğraflarım paylaşıldı. Bu durum Berk Oktay'ı mağdur ettiği gibi beni de etmiştir. Bu durum nedeniyle ailem ve kişilik haklarım saldırıya uğramıştır. Üzerime atılı bu suçlama mantık dışıdır" dedi. Ayrıca anne Sibel Asım'ın ise savcılıkta alınan ifadesinde, "Ben böyle şeylerden anlamam. Benim sosyal medya hesaplarımı kızım açtı. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öne sürüldü.