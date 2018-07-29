Malabadi Gölü bir aileyi yuttu

Feci olay Diyarbakır
-Batman
arasında bulunan Malabadi Baraj
gölünde yaşandı. 35 yaşındaki Hediye Karabulut
, kızları 12 yaşındaki Ayşenur Karabulut
ile 9 yaşındaki Şevval Nisa Karabulut
ve teyze 40 yaşındaki Havva Kaya
akrabalarıyla birlikte Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünden piknik için Silvan'a bağlı Gürpınar köyüne gittiler. Şevval Nisa Karabulut baraj gölü kenarında dengesini kaybederek bir anda suya düştü. Küçük kızın ablası Ayşenur da kardeşini kurtarmak için suya girdi. Kızlarının gölde çırpındığını gören anne Hediye Karabulut ta, çocuklarını kurtarmak için suya atladı. Anne ve iki yeğeninin boğulmak üzere olduğunu gören teyze Havva Kaya da kız kardeşini ve yeğenlerini kurtarmak için suya girdi. Ancak 4 kişi baraj gölünde kısa sürede gözden kayboldu.
ANNE, KIZLARI VE
Suda kaybolan anne, kızları ve teyzenin yakınları ve çevredeki vatandaşların tüm çabasına rağmen 4 kişiye ulaşılamadı. Bölgeye sevk edilen
Jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri (UMKE) ile 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu önce anne ve Ayşenur Karabulut'un cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık bir saatlik çalışmadan sonra Şevval Nisa Karabulut ile teyzesi Havva Kaya'nın da cansız bedenleri baraj gölünden çıkarıldı. Yaşanan olay nedeniyle anne ve kızlarının yakınları sinir krizleri geçirirken, cesetler otopsi yapılmak üzere ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
İSTANBUL'DAN TAZİYEYE GİTMİŞLERDİ
Diyarbakır'ın
Silvan İlçesi'ndeki Malabadi Baraj gölünde boğulan anne Hediye Karabulut ve kızları Ayşenur Karabulut ile Şevval Nisa Karabulut'un İstanbul
'da yaşadığı, iki ay önce sulama kanalında boğulan amcalarının taziyesi için köye gittikleri belirlendi. Karabulut ailesi Kurban Bayramı'nı geçirdikten sonra İstanbul'a dönecektiler. İstanbul Esenler'de servis şoförü olan baba Gürgin Karabulut da büyük kızı ile birlikte bayramda köye gitmeyi planlıyordu.
Hüseyin KAÇAR-Necdet ÇAKIR