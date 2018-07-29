‘Oğlum cinayete kurban gitti

İstanbul
'da iki çocuğu kaçırmak istediği gerekçesiyle linç edilerek öldürülen şahsın babası oğlunun masum olduğunu iddia etti. Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde önceki gün biri özürlü 6.5 yaşında ve diğeri 2 yaşında iki kardeşi kaçırmaya çalıştığı iddasıyla vatandaşlar tarafından linç edilip daha sonra götürüldüğü karakolda kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gökhan Bayındır
(38) dün öğleyi müteakip kılınan namazdan sonra toprağa verildi. Gökhan Bayındır'ın babası Zeki Bayındır oğlunun cinayete kurban gittiğini ileri sürerek, "Oğlum merhametli, yeğenini sürekli parka götürüp ilgilenen bir dayıdır. Çebindeki son parayı çocuklara veren bir insandır. Böyle bir insanın çocuk kaçırması imkansız. O kadar insanın oğluma vurmasına ve yaralandıktan sonra polisler tarafından karakola götürülmesine inanamıyorum. Oğlum resmen cinayete kurban gitti. Kanıtlar ve karakoldaki görüntüler elde edilerek oğlumun ölüm sebebini ortaya çıkarmak için adli takip başlatacağız" dedi. Çocukları kaçırılmak istenen Kenan Bozkurt ise, hiç tanımadığı şahsın çocuklarını kaçırmaya çalıştığını belirterek, "Belki çocuğumu kaçırmış olsaydı, çocuğum hayatta olmayacaktı. 6.5 yaşındaki özürlü kızım ve 2 yaşındaki oğlum dükkânın önünde oynuyordu. Yanlarına gelen Gökhan Bayındır, çocukları götürmek istemiş. Eşim, 'Ne yapıyorsun sen, çocuğumdan ne istiyorsun?' diye bağırdı. Toplanan vatandaşlar bu kişiyi darp etmeye başladı. Araya girdiğimde 5-6 tekme de ben yedim. Halkın tepkisinin önüne geçemedik" dedi. Bu arada Kağıthane'de de kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen Cengiz T., mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Yaralanan şahsı, polis kurtardı.